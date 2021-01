Avis aux automobilistes : Pluies orageuses accompagnées de grêle à partir de lundi

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêles, affecteront les wilayas du Centre-Est et de l’Est du pays à partir de lundi soir, indique l’Office national de la météorologie dans un Bulletin météorologique spécial (BMS).

Ce bulletin spécial concerne les wilayas de Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras, placées en « vigilance Orange » et affectées de « vents violents sous orages » et ce, du lundi à 21h00 au mardi à 06h00.

La quantité de pluie, estimée entre 20 et 30 mm, peut atteindre ou dépasser localement 40 mm durant la période de validité de ce BMS.