Bejaia : fermeture partielle des tunnels de Kkerrata pour une durée d’un mois

La circulation à hauteur des tunnels menant à la ville de Kherrata, se trouvant sur la route nationale (RN) 09 à 60 km à l’Est de Bejaia a été fermé samedi au trafic automobile afin de permettre aux entreprises engagées sur le projet de modernisation de cette voie de poursuivre sans contraintes leurs activités, a annoncé un communiqué de la daïra de Kherrata.

La fermeture programmée sur une période de 30 jours concernera principalement le premier tunnel de la nouvelle route à sens unique, situé à la sortie ouest de la ville de Kherrata dont le trafic va être dévié sur l’ancienne route et ses trois tunnels à double sens, a-t-on précisé.

Sans préciser la nature exacte des travaux à l’ordre du jour, la daïra fait cas de la volonté des pouvoirs publics d’achever d’ici l’été prochain, l’aménagement de la route des gorges de Kharrata, tracée parallèlement à l’ancienne route sur 7,5 km.

L’ancienne route se compose de trois viaducs, quatre (4) tunnels et 2334 mètres d’estacades, le tout assorti d’un élargissement de la voie sur 540 mètres à l’aide de poutres en acier et la mise en place de 600 mètres de murs de soutènement, est-il ajouté.

Un projet grandiose en somme, dont la mise en service, au-delà de son impact sur le confort et la sécurité de ses usagers, va constituer « une forte attraction touristique », relève-t-on. En effet, le projet est dessiné et incrusté au cœur des gorges de Kherrata, alliant montagnes et rivières, dans un décor à couper le souffle, assurément enjolivé par les ouvrages d’arts implantés grâce à une technologie de pointe.