Bernhard Maier quitte Skoda

Après cinq années de service, Bernhard Maier Président du Conseil d’Administration de Skoda va quitter ses fonctions à partir du 31 juillet prochain avec à son actif une hausse des ventes et une gamme largement enrichie.

Le groupe Volkswagen annonce du changement au sein de sa marque Skoda. En effet, Bernhard Maier, Président du Conseil d’Administration de la marque tchèque depuis novembre 2015, va quitter ses fonctions le 31 juillet 2020. Il partira avec un bilan plus que positif porté par une croissance des ventes constantes et l’élargissement de la gamme notamment l’arrivée des premiers modèles hybrides et électriques.

Le patron du groupe Volkswagen Herbert Diess a déclaré à son sujet : « Bernhard Maier est l’un des managers les plus expérimentés du groupe Volkswagen. En tant que président du conseil d’administration de Skoda, il a apporté une contribution extraordinaire à l’amélioration du profil de la marque. Ses années chez Skoda sont parmi les plus réussies des 125 ans d’histoire de l’entreprise. »

Arrivé chez Skoda en 2015, Bernhard Maier était déjà un ancien du groupe Volkswagen puisqu’il a été un haut dirigeant de Porsche durant presque 15 ans. Il a été même l’artisan de la réorganisation commerciale de Porsche à l’international. Enfin, le successeur de Bernhard Maier sera annoncé au mois d’août prochain à l’occasion de la prochaine réunion du conseil d’administration.