BMW dévoile l’iX3

La marque munichoise va enfin élargir son offre sur le segment de l’électrique en annonçant l’arrivée du BMW iX3. Ce dernier est la version branchée du SUV X3.

Etonnement pour un constructeur automobile premium, BMW ne possédait jusqu’ici qu’un seul modèle 100 % électrique à savoir l’i3 et la cause revient au fait que la marque munichoise accusait un retard sur le segment des SUV 100 % électrique. Heureusement, BMW va rectifier cela en multipliant les projets et les annonces à venir à commencer par le iX3, qu’il de dévoiler. Ce dernier est la version 100 % électrique du SUV X3.

Esthétiquement, le BMW iX3 est quasi-identique au concept dévoilé au salon de Shanghai en 2018 mais également proche du X3 en version thermique qu’on connait. Il se distingue notamment par une conception des phares et de la calandre inédite mais également des roues aérodynamiques de 19 pouces.

L’habitacle du BMW iX3 adopte un tableau de bord numérique de 12,5 pouces et un système d’info-divertissement à écran tactile de 10,25 pouces. L’espace à bord est identique à la version thermique sauf pour le volume coffre qui perd 40 litres.

Sous le capot, le BMW iX3 embarque un moteur délivrant 286 chevaux et 400 Nm de couple lui permettant d’abattre le 0 à 100 km/h en 6,8 secondes pour une vitesse de pointe limitée à 180 km/h. La batterie embarquée est d’une puissance de 80 kWh offrant au SUV une autonomie de 459 km. Cette batterie peut se recharger jusqu’à 80 % en 34 minutes sur une borne de recharge rapide de 150 kW.