BMW dévoile son SUV électrique iX

La marque à l’hélice dévoile son tout nouveau BMW iX électrique revendiquant plus de 600 km d’autonomie. Ce dernier est un grand SUV présenté comme le nouveau porte-étendard du constructeur allemand sur le segment de l’électrique.

BMW dévoile son imposant nouveau SUV électrique iX. Ce dernier est présenté comme le futur porte-drapeau sur le segment de l’électrique. L’iX est basé sur un châssis en aluminium et la coque de l’habitacle est en plastique renforcé de fibre de carbone.

Le BMW iX adopte un look original porté par une large et imposante calandre avec des haricots liés, dans lesquels le capot vient s’imbriquer. Cette dernière est reliée à des optiques affinés tandis que logo est apposé pour cacher l’endroit ou remplir le réservoir de lave-glace. A l’arrière, les feux sont en mode deux longues bandes contournées dans le hayon.

L’habitacle du BMW iX est également très original et moderne avec une planche de bord adoptant un design inédit devenant très épuré. On retrouve deux écrans adoptant une forme incurvée pour être orientée vers le conducteur. L’écran d’instrumentation est toujours comme le fait BMW à 12,3 pouces tandis que le second à droite est de 14,9 pouces. Le volant adopte une forme hexagonale tandis que les passagers arrière disposeront d’un immense espace aux jambes grâce à l’empattement de 3m du SUV.

Sous le capot, on retrouve les moteurs électriques de BMW de dernière génération à savoir les eDrive. Le constructeur allemand annonce une puissance dépassant les 500 chevaux avec un 0 à 100 km/h qui peut être réalisé en moins de 5 secondes. Pour une autonomie maximale avoisinant les 600 km BMW prévoit une batterie dépassant les 100 kWh avec un plein refait en 11 heures.

Le constructeur à l’hélice annonce également plusieurs fonctions de conduite automatisée sans donner plus de détails car le véhicule n’a pas encore terminé sa mise au point. En effet, l’iX n’est attendu en concessions qu’en 2021.