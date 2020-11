Le Renault Koleos pourrait être restylé en 2021

Le constructeur français devrait procéder l’année prochaine à un deuxième restylage du Renault Koleos et ceci pour être en adéquation stylistique avec les autres modèles du losange.

Lancé en 2017 puis restylé précocement en 2019, le Renault Koleos n’arrive pas à s’imposer sur les marchés européens. Le véhicule pourrait déjà passer par un second restylage et ceci dans le but d’être en harmonie avec les autres modèles de la gamme en adoptant notamment des optiques inspirée de la Mégane restylée.

Cette information a vu le jour après le lancement du restylage du Renault-Samsung QM6, un cousin du Koleos commercialisé en Corée du Sud. Ce dernier adopte notamment des feux très proches de ceux de la berline compacte.

Or, étant donné que le Koleos et le QM6 partagent la même plateforme, il est fort probable que le modèle français bénéficie également des dernières mises à jour vues sur le QM6. Affaire à suivre.