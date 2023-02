BMW dévoilent le restylage des X5 et X6

Le constructeur allemand lève le voile sur le restylage de ses BMW X5 et X6. Ces derniers adoptent quelques évolutions esthétiques, une nouvelle planche de bord, et plus de versions électriques.

A l’instar de ses rivaux Mercedes GLE et GLE Coupé, les BMW X5 et X6 arborent un restylage de mi-carrière. Comme chaque restylage, esthétiquement ce n’est pas une révolution, mais notera des phares qui s’amincissent et une calandre qui s’élargit et peut s’illuminer en option. Le bas du bouclier est également retravaillé et présente des formes encore plus anguleuses qu’avant. On retrouve à l’arrière une nouvelle signature lumineuse en L sur le X5 tandis que le X6 garde ses feux effilés. A noter la présence de jantes de 20 pouces et peuvent aller jusqu’à 22 pouces en option.

Les plus grands changements à signaler sont dans l’habitacle, ou retrouve une présentation soignée avec une planche de bord recouverte de simili-cuir et des inserts en bois sur le tunnel central. Les X5 et X6 abandonnent leur casquette de planche de bord pour faire place à un double écran incurvé, l’un de 12,3 pouces s’insère derrière le volant, et le second de 14,9 pouces fait office d’écran de contrôle et de divertissement. Le levier de vitesse est remplacé par un petit basculeur.

Sous le capot, on notera une électrification générale des moteurs disponibles et couplés à une boîte automatique sport à huit rapports. Le nouveau X5 laisse le choix entre un diesel de 298 ch à hybridation légère 48 V (xDrive30d) et un six-cylindres hybride rechargeable (xDrive45e devenu xDrive50e) développant 490 ch.