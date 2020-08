BMW enregistre ses premières pertes d’argent depuis 2009

Le constructeur munichois vient de dévoiler ses résultats financiers du deuxième trimestre de l’année 2020. Sans surprise, la crise sanitaire a impacté BMW qui affiche ses premières pertes depuis 2009.

Comme on le sait, la pandémie mondiale de Coronavirus a lourdement impacté le secteur de l’automobile et a touché apparemment même les constructeurs les plus puissants financièrement. En effet, selon le média économique américain Bloomberg, la marque à l’hélice serait dans une situation financière inédite depuis 11 ans.

En effet, au second trimestre de l’année 2020, BMW a enregistré des pertes financières ce qui est une première depuis l’année 2009. La perte du constructeur allemand s’élève précisément à 666 millions d’euros. Cette situation est évidemment liée à la crise mondiale de coronavirus que nous traversons.

Toutefois, les responsables de la marque allemande se veulent rassurants, en annonçant que malgré ces pertes BMW enregistrera un nouveau record de ventes de voitures dans le monde pour cette année 2020.