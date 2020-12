BMW Points : un service incitant les clients à recharger leur véhicule hybride rechargeable

Le constructeur allemand vient de lancer un programme inédit envers ses clients possédant un véhicule hybride rechargeable. En effet, via une application plus les clients de BMW rechargent plus ils gagneront des points qui leur permet de recevoir des réductions et des périodes de charge gratuites.

La motorisation hybride rechargeable est la cible numéro un des critiques après le diesel. En effet, les reportages de télévision dénoncent le fait que les clients de véhicules hybrides rechargeables roulent avec la partie thermique du véhicule sans charger le véhicule le rendant encore plus polluant que le moteur classique.

Pour justement pousser ses clients à recharger un maximum, BMW a lancé un nouveau programme inédit. Baptisé BMW Points, le principe de ce service est simple : plus le conducteur recharge plus il cumule des points et plus il pourra recharger gratuitement.

« Avec BMW Points, plus vous roulez en électrique, plus vous accumulez des points et plus vous pouvez recharger gratuitement sur les bornes publiques – Chaque kilomètre parcouru à l’électricité est récompensé par un bonus – doublement des points pour la conduite sans émissions locales dans les zones à faibles émissions – recharge gratuite en échange des BMW Points accumulés ». A ainsi commenté le constructeur via un communiqué.