BMW va arrêter les boites à vitesse manuelles

Le constructeur munichois annonce via un de ses membres du conseil d’administration lors d’une interview que la firme allait arrêter le développement des boites à vitesses manuelles, même pour les modèles M.

Alors que Frank Van Meel, patron de BMW Motorsport a annoncé en 2022, que BMW allait continuer à proposer des modèles avec la boite manuelle, voila que Frank Weber, membre important du conseil d’administration de BMW a déclaré au média italien Quattroruote que la boite manuelle allait disparaitre du catalogue de la marque même pour les modèles M.

La décision de BMW, est prise selon Frank Weber en raison de chiffres de ventes insuffisants, une décision qui décevra les passionnés de conduite engagée. Le constructeur munichois, ne proposera donc plus de choix de boites à vitesse. Frank Weber a ainsi déclaré : « Ce sont des produits amusants, mais soyons honnêtes, les volumes sont de plus en plus faibles, et il n’est donc plus logique de les développer ».