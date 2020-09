Bugatti pourrait être rachetée par Rimac

Le groupe Volkswagen aurait l’intention de vendre sa marque de bolides Bugatti au spécialiste croate des hypercars électriques Rimac contre une plus grande participation au capital de ce dernier. C’est ce qu’affirme le média britannique Car.

« Rien n’est plus beau, rien n’est plus cher », voici le slogan du prestigieux constructeur français Bugatti qui se distingue notamment d’être le premier à lancer un véhicule de série (Bugatti Veyron) qui a roulé à plus de 400 km/h. toutefois la réalité des choses est que la marque n’est pas encore rentable pour le groupe Volkswagen à qui elle appartient.

Le groupe allemand aurait ainsi l’intention de se séparer de sa marque Bugatti. C’est en tout cas ce qu’affirme le média britannique Car. Ce dernier avance que Volkswagen souhaite vendre Bugatti à Rimac constructeur croate spécialisé des bolides électriques et qui connait une croissance rapide grâce aux investissements de Porsche, Hyundai et Koenigsegg.

Malgré sa croissance, le prix de Bugatti estimé à environ 500 millions d’euros reste trop élevé pour Rimac. La solution trouvée selon le média Car, est de faire un échange. En effet, Porsche qui appartient également à Volkswagen qui détient 15,5 % de Rimac pourrait à passer à 49 % du capital de Rimac en échange donc de Bugatti.