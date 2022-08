BYD dévoile sa nouvelle berline sportive Seal

Le constructeur chinois BYD lève le voile sur sa nouvelle berline électrique Seal. Une sportive basée sur la nouvelle plateforme 3.0 de la marque qui promet une meilleure rigidité, des recharges rapides et une grande autonomie pour les longs trajets.

BYD constructeur automobile chinois et parmi les leaders mondiaux de fabricants de batteries, lève le voile sur sa nouvelle berline électrique Seal. Un modèle sportif inspiré du concept Ocean-X utilisé pour la présentation de la nouvelle plateforme 3.0 du constructeur. Cette dernière intègre une batterie en feuilles ainsi que des techniques d’ingénierie pour améliorer la sécurité du véhicule.

La nouvelle BYD Seal mesure 4,80 m de long et adoptant un style élégant et qui se veut confortable et aussi sportive. Le constructeur explique que ces deux aspects créent « un mélange d’esthétique doux, flexible et vibrant ». Avec un empattement de 2,92 m, la BYD Seal devrait également proposer un espace d’habitacle intéressant.

Avec cette e-Platform 3.0, la Seal est le premier modèle équipé de la technologie CTB (cell-to-body), qui sert à combiner étroitement la batterie lame (en feuilles) avec la carrosserie. Cette technologie permet ainsi une meilleure rigidité, et offrira une meilleure sensation de conduite.