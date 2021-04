Campagne de sensibilisation à la sécurité routière : les motocyclistes s’impliquent

Une campagne de sensibilisation à la prévention des accidents de la circulation a été organisée samedi au niveau du stade du 5 juillet (Alger) au profit des motocyclistes, sous le slogan « Ramadan sans accidents ».

Organisée par la Délégation nationale de sécurité routière, avec la participation de plusieurs secteurs, organismes concernés et acteurs de la société civile, cette compagne vise à sensibiliser les familles algériennes à la nécessité de faire montre de vigilance, de respecter le code de la route et d’éviter l’excès de vitesse, notamment en ce mois sacré.



A ce titre, le président de la délégation, Ahmed Nait El Hocine a affirmé que cette campagne de prévention des accidents de la route a été organisée en raison du nombre élevé d’accidents au cours du mois sacré, soulignant que le programme d’aujourd’hui ciblait les motocyclistes, lequel est animé par des groupes, des clubs et des associations de motocyclistes professionnels les plus connus et durera jusqu’au 1er mai prochain.



Par la même occasion, M. Nait El Houcine a appelé les motocyclistes, en particulier les jeunes, à respecter le code de la route et à porter des moyens de prévention tels le blouson moto et le casque, indiquant que les motocyclistes sont à l’origine de près de 20% des accidents de la circulation, même s’ils ne représentent que 2 % du parc automobile national.



De son côté, le Commissaire principal de police à la direction de la Sécurité publique, Zouaoui Rabah a affirmé que cette initiative visait principalement à sensibiliser les motocyclistes à la nécessité de respecter les règles de prévention et de respecter les procédures légales, en vue d’éviter la conduite sans permis et les manœuvres dangereuses, notamment avant l’heure de l’Iftar, faisant savoir que plus de 20% des accidents mortels sont causés par des motos.



A son tour, le représentant du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger, le capitaine Makhloufi Amine a souligné que cette campagne s’inscrivait dans la poursuite des campagnes de sensibilisation organisées par le Commandement de la GN qui coïncident avec le mois de Ramadan et ciblent les usagers de la route.



A cette occasion, il a appelé les usagers de la route à éviter l’excès de vitesse, la conduite en cas de fatigue ou de manque de sommeil et les manœuvres dangereuses sur les routes.



Pour leur part, les représentants d’associations, à l’instar de « El Baraka », ont exhorté les conducteurs à faire montre de vigilance et à éviter l’excès de vitesse, car l’accident entraîne souvent la mort ou le handicap. (APS)