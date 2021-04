Citroën Algérie : une offre kit embrayage à partir de 36 400 DA

La série d’offres d’entretien lancée par Citroën Algérie continue avec le lancement de l’offre Kit embrayage, proposée au tarif de 36 400 DA.

Citroën Algérie propose depuis quelques semaines une série d’offre d’entretien à des prix attractifs et compétitifs.

Ainsi et après l’offre révision, les clients pourront procéder au changement de leur kit d’embrayage, et ce à partir de 36 400 DA, et aussi selon référence, le replacement systématique de :



– La fourchette de débrayage moteur

– La douille guide butée débrayage

– Le joint à lèvre BV

– L’huile de boîte

– Le liquide de frein

Citroën Algérie précise que les pièces utilisées sont d’origine avec garantie de travaux d’une année, pièces et main d’œuvre.

Cette offre valable jusqu’au 31 mai 2021, est disponible au niveau de l’ensemble des succursales d’Alger, Chéraga et à Oued Smar.