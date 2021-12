Campagne « KIA PICANTO DAYS » : remise de 40 % sur les pièces de rechange

Kia Motors Algérie procèdera au lancement d’une campagne promotionnelle intitulée « PICANTO DAYS » à partir du Dimanche 12 Décembre et qui se prolongera jusqu’au jeudi 30 Décembre.

Cette campagne concernera les clients du Centre de Maintenance Véhicules et Magasin PR (Bab Ezzouar) et le Quick Service et Magasin PR du Caroubier.

Durant toute cette opération, KIA MOTORS ALGERIE proposera aux clients un diagnostic multipoints gratuit de leurs véhicules (PICANTO) pour chaque admission dans ses ateliers ainsi que des remises (jusqu’à 40 %) sur les pièces de rechange.



Kia Motors Algérie indique que l’offre est valable dans la limite du stock disponible, et sur la gamme KIA PICANTO.