Nouvelle Mini : de surprenantes photos en fuite plusieurs mois avant son lancement

Prévue pour le second semestre 2022, la future nouvelle génération de la Mini semblerait être déjà en fuite comme en témoigne ces photos espionnes surprenantes venant de Chine.

S’agit-il d’une fuite totalement inédite ou d’un canular ? la future nouvelle Mini pourtant attendue que dans plusieurs mois, s’affiche sur de surprenantes inédites photos sans aucun camouflage en Chine. Il s’agit en plus de la version Cooper S. Il est très rare de voir un constructeur délaisser autant une importante nouveauté.





Sur ces images, on découvre une nouvelle Mini, adoptant une face avant dans la continuité avec la génération F56, et adopte à l’arrière d’étonnants feux triangulaires à la place des rondeurs caractéristiques. A l’habitacle, on découvre que Mini adoptera le mode « tout épuré », le tout avec un écran rond déjà vu sur les anciennes Mini.