CES LAS VEGAS 2023 : Stellantis se lance dans les données et services connectés avec Mobilislights

Le groupe constructeur automobile Stellantis marque sa présence au salon des nouvelles technologies CES de Las Vegas 2023, en annonçant la création d’une unité dédiée aux données et services connectés.

Le géant automobile Stellantis continue la diversification de ses activités en annonçant à l’occasion du CES de Las Vegas 2023, la création de Mobilisights, un secteur spécialement dédié aux données et aux services connectés. Cette dernière, devrait proposer ses services également au secteur privé (B2B).

Cette nouvelle unité de Stellantis se spécialisera dans les activités d’intelligence de données DaaS (Data As a service), et devrait vendre des licences pour les professionnels, le « secteur privé, les entreprises de services publics, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de recherche. »

En gros, Stellantis, exploitera les données de ses véhicules et les analysera pour en tirer des enseignements utiles à la prise de décision, et pourra compter sur plus de 34 millions de véhicules connectés d’ici 2023.