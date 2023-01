CHAN Algérie 2022 : TotalEnergies accompagne l’événement avec des animations

TotalEnergies a signé le 21 juillet 2016 un partenariat d’une durée de huit ans avec la Confédération Africaine de Football (CAF) qui fait de la Compagnie le partenaire majeur du football africain, avec le parrainage de plus de 1 500 matchs, et le sponsor titre des dix principales compétitions de la CAF dont le Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN TotalEnergies).

Ce championnat se déroulera cette année en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023 dans les villes d’Alger, d’Annaba, de Constantine et d’Oran. Il s’agit de la 7e édition de cette compétition unique en son genre puisque seuls les joueurs évoluant dans leur championnat national peuvent intégrer la sélection. Les 18 meilleures équipes africaines participantes sont réparties dans cinq groupes, et s’affronteront à l’occasion de 32 matchs.

Comme elle l’a fait lors de chaque compétition depuis la signature de ce partenariat, TotalEnergies s’associe à nouveau activement à l’événement et donne donc rendez-vous à tous les supporters du football africain à partir du mois de janvier 2023. Elle le fera bien évidemment sur les réseaux sociaux, avec le programme d’engagement « Football Together », en mettant en avant la célébration du football africain sous toutes ses formes et en plongeant tous les fans dans l’ambiance des matchs grâce à des contenus exclusifs proposés par nos influenceurs et ambassadeurs.

En Algérie, TotalEnergies proposera tout au long de la compétition des animations à destination des supporters et des clients de la marque. Dans une sélection de points de vente du grand Alger, les visiteurs pourront ainsi repartir avec un pack de goodies pour tout achat d’un lubrifiant TotalEnergies.

Les clients accueillis quotidiennement dans les centres de service Quartz Auto Service auront quant à eux la possibilité de prendre part à un jeu concours, « Le Grand Tirage », du 19 janvier au 28 février 2023 : pour toute vidange, ils auront la chance de participer à un tirage au sort pour remporter deux places pour le match d’ouverture de la CAN TotalEnergies qui se déroulera en Côte d’Ivoire en 2024.