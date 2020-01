Cital Annaba: 145 rames de tramway assemblées depuis 2015

L’expérience de l’entreprise Cital Annaba d’assemblage de rames de tramway constitue « un modèle à suivre » par les entreprises industrielles en vue de promouvoir leur compétitivité, a estimé jeudi le Directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelaziz Guend. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Dans une allocution prononcée lors d’une rencontre organisée par la Chambre du commerce et de l’industrie CCI-Seybouse pour la distinction de Cital, lauréate du prix national 2019 de la qualité industrielle, M. Guend a indiqué que « le développement de la compétitivité de l’entreprise constitue désormais un challenge à remporter pour se positionner sur le marché et s’adapter à ses exigences ».

Pour y parvenir, a-t-il dit, « il faut opter pour la sous-traitance afin d’augmenter le taux d’intégration et élever la qualité industrielle », avant de mettre l’accent sur l’importance à accorder à la formation, au suivi constant des progrès technologiques et au recours à une gestion efficiente.



Pour ce cadre du ministère de l’Industrie, « la vocation industrielle de la wilaya d’Annaba a besoin d’être revalorisée », appelant, dans ce contexte la CCI-Seybouse d’Annaba, à œuvrer pour le développement d’un réseau d’entreprises actives dans la région et à les encourager à opter pour des choix en lien avec leurs capacités à être compétitifs.



Au cours de la rencontre qui avait regroupé des opérateurs économiques de la région, la CCI-Seybouse a décerné à Wahida Chaab, Présidente Directrice Générale de Cital, un prix honorifique suite à l’obtention de l’entreprise du prix algérien de la qualité industrielle édition 2019 attribué par le ministère de l’Industrie et des Mines.

Entrée en activité en 2015 dans le cadre d’un partenariat entre l’entreprise Ferrovial, l’entreprise de Métro Alger et Alstom, Cital a réussi en l’espace de 5 ans à assembler 145 rames de tramway, dont 120 sont actuellement opérationnelles dans plusieurs wilayas, en attendant la livraison du tramway de Mostaganem dans les prochains mois.