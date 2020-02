Alpine dévoile son concept A110 SportsX

La marque française Alpine présente au Festival Automobile International de Paris, son tout nouveau concept baptisé SportX. Ce dernier, est la version SUV de la célèbre Alpine A110. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

A l’occasion du Festival Automobile international qui se déroule à Paris du 29 janvier au 2 février, la marque sportive du groupe Renault a créé l’événement en présentant un surprenant concept-car. Baptisé SportX, ce concept est décrit comme la version 100 % SUV de l’Alpine A110.

Le concept Alpine SportX adopte une allure fortement baroudeuse en s’inspirant de laberlinette. En effet, ce SUV adopte une carrosserie élargie de 80mm, une garde au sol rehaussée de 60 mm et des éléments de protection apposés au niveau des passages de roues et des bas de caisse. »Le SportX est un exercice de style qui puise son inspiration des versions rallye de l’A110 et plus particulièrement de l’A110 vainqueur du rallye de Monte Carlo 1973″, a ainsi commenté le constructeur.