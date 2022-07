Citroën a posé plainte contre Polestar en Europe pour son logo

Après avoir obtenu gain de cause en France, le constructeur automobile Citroën veut interdire le logo de la marque du groupe Geely Polestar dans toute l’Europe.

Citroën également surnommée la marque aux chevrons pour son logo, veut interdire juridiquement à la marque chinoise Polestar de commercialiser des modèles avec son actuel logo jugé trop ressemblant à celui de la marque française.

Le constructeur français a déjà d’ailleurs obtenu gain de cause en France, où le tribunal de Paris a accepté la plainte de Citroën, en condamnant Polestar à verser 150 000 euros de dédommagement à Citroën, et à ne plus utiliser son logo sur le territoire français.

Citroën a également sollicité le Tribunal de l’entreprise Francophone de Bruxelles pour faire étendre cette interdiction d’utiliser le logo Polestar sur toute l’Europe. Ce nouveau dossier sera traité début septembre.