Citroën dévoile les détails de la nouvelle C4

Après avoir découvert son style et son design lors d’une première série de photos, la marque aux chevrons dévoile davantage concernant la toute nouvelle Citroën C4.

Le constructeur français a dévoilé le 16 juin dernier les premières photos et premières informations concernant la nouvelle C4. On a pu ainsi découvrir son style avec une allure proche d’un SUV que d’une berline, des épaules élargies et des protections de carrosserie. La nouvelle C4 mélange ainsi le style classique de la maison avec ce que fait actuellement Citroën comme les le regard à double étage, la fine calandre ou encore les Airbump.

La nouvelle C4 se repose sur la plateforme CMP du groupe PSA et mesure 4,36 mètres de long, 1,80 mètres de large pour une hauteur de 1,53 mètres et reçoit également des protections en plastique noir englobant toute la partie inférieure de la voiture. Coté look, la berline se distingue également par son hayon très incliné, et une poupe adoptant un dessin tarabiscoté.

L’habitacle quant à lui se veut plus classique notamment dans sa planche de bord qui adopte un large écran compteur et une dalle multimédia. On notera également que Citroën n’a pas adopté la mode du tout tactile sur la console centrale mais a compté sur la présence de boutons pour commander la clim. Le volume de coffre est quant à lui affiché à 380 litres.

Coté équipement, le constructeur aux chevrons annonce pas moins de 20 technologies d’aides à la conduite et 6 technologies de connectivité. On notera également la présence des suspensions à butées hydrauliques progressives, les sièges Advanced Comfort et un système de conduite semi-autonome. L’affichage tête haute est également sur certaines finitions.

Sous le capot, la nouvelle C4 sera proposée avec un trois cylindres 1.2 turbo essence décliné en 100, 130 et 155 ch et du 1.5 diesel BlueHDi 110 ou 130 ch. La C4 dispose également d’une version 100 % électrique e-C4 qui tournera avec un moteur électrique d’une puissance de 136 chevaux associé à une batterie Lithium-ion d’une capacité de 50 kWh.