Citroën dévoile son modèle fastback CX4

Une semaine après Peugeot et sa 408, c’est autour de Citroën de dévoiler son modèle fastback. Il s’agit de la C4X, qui se glisse entre la C4 et la C5X. cette dernière se distingue par sa version électrique affichant une autonomie pouvant allant jusqu’à 360 km.

La tendance est décidément au fastback, avec des lancements de plus en plus fréquents auprès des constructeurs. Ainsi, après Peugeot qui a dévoilé la nouvelle 408, c’est autour du chevron de lever le voile sur sa Citroën C4X, un mélange entre un SUV et une berline routière.

La C4X mesure 4,60 mètres de long, 1,80 mètre de large pour une hauteur de 1,52 mètres. Le modèle affiche également un empattement intéressant de 2,67 mètres offrant selon la marque une bonne habitabilité et un important volume de coffre de 510 litres. Esthétiquement, sa silhouette fastback se distingue par la chute de pavillon arrière coupée.

Sous le capot, on retrouve un bloc essence PureTech 100 ch boite manuelle 6 rapports et 130 ch boite auto EAT8, et un bloc diesel Blud HDi 130ch EAT8 ainsi qu’une version 100 % électrique pouvant afficher une autonomie de 360 km.