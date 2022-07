Equip Auto Algeria : coup d’envoi de la 15E édition

Près de 150 entreprises et marques représentées dans tous les secteurs du marché de la réparation-maintenance automobile, des services et des activités complémentaires, ont pris part à la 15ème édition du Salon « Equip Auto Algeria », prévue du 2 au 5 juillet au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal (CIC) à Alger .

Près de 54% des exposants participant à ce salon qui se présente comme un « carrefour référent » des acteurs du marché de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité en Afrique du Nord, sont étrangers issus d’une dizaine de pays (Chine, Turquie, Italie, France, Inde, Tunisie, Taiwan, Corée du Sud, Pays-Bas, Pakistan).

Une forte participation d’entreprises turques, sous le pavillon national de la Turquie, est annoncée, souligne-t-on.

Des entreprises leaders dans le domaine de l’automobile, telles que Valeo, Solaufil, Amerigo, Sangsin Brake, Tradex et nationales telles que Naftal et Total Lubrifiants Algérie, Petroser, Sopre-oil, DMAA-Saida seront au rendez-vous.

Les principaux importateurs et fabricants algériens de pièces de rechange et de matériels de garage aux côtés des grands fournisseurs sont aussi présents à ce salon.

Pour cette année, un espace est dédié aux startups réunissant des jeunes entreprises algériennes qui vont proposer des solutions pour les activités en relation avec l’automobile et des applications dans la vente de pièces automobile neuves et d’origine en provenance de distributeurs ou de grossistes automobiles.

Pendant les 4 jours de cet événement, l’après-vente et l’industrie de la sous-traitance automobile exposera aux visiteurs professionnels l’ensemble de ses innovations, de ses produits et de son savoir-faire, a fait savoir le communiqué, soulignant que le salon Equip Auto Algeria rassemblera « l’offre la plus large et la plus complète de matériels, équipements, produits et services pour les professionnels de la maintenance et de la réparation de véhicules.

Pour cette 15ème édition, il est question de « mobiliser les acteurs de la pièce de rechange, des équipements et du service pour intégrer le secteur de l’automobile selon des solutions adaptées au contexte du secteur en Algérie ».

Un débat ouvert sur l’état des lieux du secteur de l’Aftermarket et de l’industrie automobile en Algérie sera abordé sous le thème des « Conséquences de la rupture d’approvisionnement de la pièce détachée sur le parc automobile algérien ».

Cette table ronde sera animée par des experts nationaux et internationaux, a précisé le communiqué ajoutant que d’autres animations seront proposées aux passionnés des véhicules classiques sur l’espace Equip Auto Algeria Classic en collaboration avec Algerian Petrolheads.

Réservé uniquement aux visiteurs professionnels, sur présentation d’une carte d’invitation ou badge électronique, ce salon ambitionne de recevoir pour cette édition 6.000 visiteurs.