Citroën dévoile son nouveau logo

Le constructeur français dévoile son nouveau logo, qui représentera la nouvelle philosophie de Citroën baptisée « Nothing moves us like Citroën ». Le nouvel emblème de Citroën reste fidèle à ses chevrons typiques et adopte un graphisme inspiré du logo originel.

La marque aux chevrons qui porte ce nom par rapport à son logo, vient de dévoiler son dixième logo différent en 103 ans d’existence de la marque. Ce nouveau logo reprend le principe originel de deux chevrons superposés sertis dans un ovale « vertical ». Ce dernier arborera différentes « formes » en fonction du support : véhicule, papier, digital, etc.

Malgré les fortes ressemblances avec le logo originel de la marque, certaines différences existent notamment une petite nuance dans la forme de l’ovale et s’affiche comme la tendance actuelle en deux dimensions. Toujours orienté verticalement, il affiche des proportions un peu plus « larges » pour une présence plus marquée et une « rondeur » plus en rapport avec les valeurs de confort prônées par la marque.

Ce nouveau logo représente la nouvelle identité de la marque, porté par le slogan « Nothing moves us like Citroën » qui signifie « rien ne nous transporte comme Citroën », avec double signification pour le mot transporter, qui est de voyager et aussi ressentir le confort d’un voyage au bord d’une Citroën.