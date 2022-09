Salon de Paris 2022 : le groupe Renault marquera une forte présence avec 6 premières mondiales

Le groupe Renault se prépare au déroulement du mondial automobile de Paris qui se tiendra du 17 au 23 octobre prochain au lancement d’au moins six premières mondiale.

Le salon automobile de Paris fera cette année son grand retour du 17 au 23 octobre après sa suspension pour cause de pandémie mondiale de coronavirus. L’occasion pour les constructeurs participants d’exposer leurs nouveautés. C’est le cas du groupe français Renault qui va s’imposer comme une des attractions de ce rendez-vous international.

Le losange a prévu en effet un riche programme, on y découvrira en avant-première mondiale la réinterprétation de la mythique Renault 4, le premier Kangoo E-Tech électrique dédié aux familles et aussi un concept car sportif dédié aux 50 ans de la Renault 5. Le Stand de Renault accueillera également le nouveau Austral E-Tech hybride pour sa première présentation au public.

La marque Dacia de son coté, exposera sa nouvelle identité visuelle, via l’intégralité de sa gamme. Il s’agit ainsi d’une étape stratégique pour Dacia et un défi automobile historique : un nouveau design et un territoire de marque incarné au-delà des modèles à découvrir sur le stand.

La marque sportive Alpine du groupe Renault sera également présente au mondial de Paris, avec ses toutes dernières nouveautés ainsi que sa Formule 1, et présentera en première mondial un nouveau concept-car inédit, qui incarnera le futur de la stratégie de la marque.

La marque Mobilize du groupe Renault également dédiée aux nouvelles mobilités, présentera sa vision de la mobilité citadine à travers ses futurs véhicules et concepts comme Mobilize Duo conçu pour l’autopartage mais disponible également pour tous sur abonnement. La joint-venture Renault Group et Plug, HYVIA, sera également exposée avec des véhicules hydrogène.