Citroën prépare un SUV électrique pour l’Inde

A l’instar de Renault, le constructeur aux chevrons développerait en ce moment un SUV 100 % électrique destiné pour le marché indien.

Citroën veut accélerer l’électrification de sa gamme pour atteindre les objectifs de CO2 imposés par l’Union Européenne. Après les modèles Ami et ë-C4, la marque aux chevrons souhaite lancer un modèle de type SUV et qui sera abordable et destiné au marché indien à l’instar de ce que fait Renault avec la Kwid.

Le futur SUV de Citroën est destiné pour le marché indien en version thermique et électrique mais pourrait débarquer également en Europe à l’instar de ce que fait Dacia avec le Spring. Ce SUV qui porte le nom de code eCC21 sera basé sur la plateforme eCMP du groupe PSA et devrait disposer d’un bloc moins puissant et des batteries de moindre capacité pour disposer d’un prix des plus abordables.