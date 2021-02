Jeep lance une série spéciale pour ses 80 ans et dévoile le compass restylé

A l’occasion de son quatre vingtième anniversaire, le constructeur américain lance des séries spéciales sur tous ses modèles et dévoile le restylage de son Jeep Compass.

La célèbre marque américaine de 4×4 a été lancée en 1941, avec des voitures tout-terrain qu’utilisait l’armée américaine. Peu de temps après Jeep a décidé de commercialiser ses modèles au grand public avec le lancement du premier 4×4 de série de l’histoire et qu’a connu depuis un succès planétaire avec des modèles tout autant mythiques.

Ainsi, à l’occasion de son 80 ème anniversaire, Jeep lance des séries spécialises baptisées « 80th Anniversary » sur tous les modèles de sa gamme à savoir : Wrangler, Compass, Renegade et le Gladiator. Ces séries spéciales seront proposées avec un niveau de finition supplémentaire, réservé pour cette année et se distingueront par des touches de gris granite et des badges « Depuis 1941 » un peu partout, extérieur comme intérieur. A noter également la présence de jantes spécifiques, des nouvelles selleries et des packs qui sont de série.

Pour cet anniversaire, le constructeur américain lance également le Jeep Compass restylé, disponible pour l’instant qu’avec cette série spéciale 80th Anniversary. Ce restylage apporte au Compass, un intérieur redessiné, avec une planche de bord modernisée, un plus grand écran, et une panoplie de nouvelles technologies. Jeep n’a pas encore dévoilé les caractéristiques de ce restylage mais devrait le faire dans les prochains jours.