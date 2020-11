Conduite autonome : Mercedes se retire de la course

Malgré de nombreuses fonctions de conduite autonome qu’elle propose, Mercedes vient d’annoncer son abandon quant au développement de véhicule 100 % électrique estimant que cette course est perdue d’avance.

Le tout nouveau PDG de Daimler (Maison mère de Mercedes) Ola Källenius aurait annoncé à l’agence de presse allemande Redaktionsnetzwerk Deutschland que le constructeur à l’étoile ne poursuivrait pas ses recherches et développements de véhicules 100 % autonomes précisant : « Nous n’allons pas participer à une course que nous ne pouvons plus gagner ».

Pour Ola Källenius, l’objectif du groupe Daimler est de se montrer réaliste et toujours en accord avec la volonté des investisseurs. Pour lui la conduite autonome s’inscrit surtout dans la mouvance du car-sharing et de fourniture de mobilité et générera pas de profits. Or, augmenter les profits est désormais le but ultime de la marque.