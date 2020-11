Les premiers détails de la Toyota Mirai dévoilés

Attendue au mois décembre, la future Toyota Mirai dans sa deuxième génération fait déjà parler d’elle grâce à certains essais effectués par des journalistes nippons. La luxueuse berline à hydrogène atteindrait les 850 km d’autonomie.

Le constructeur japonais prépare la levée de voile de la nouvelle génération de la Toyota Mirai. Cette deuxième mouture sera bien différente de l’actuelle génération adoptant désormais la même plateforme que sur la Toyota Crowsn ou encore Lexus LS et en proposant plus de luxe et d’espace avec des aires de berline classique.

La nouvelle Mirai développera également désormais sa puissance par les roues arrière. Grâce à des premiers essais effectués par des journalistes japonais, on connait d’autres détails techniques concernant cette berline. On notera que l’autonomie passerait désormais à 850 km avec un seul plein d’hydrogène ce qui représente 300 km de plus que l’actuelle Mirai.

Selon les journalistes japonais, la nouvelle Mirai embarquerait un moteur électrique de 180 chevaux pour une vitesse maximale affichée à 175 km/h.