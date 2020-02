Coronavirus : le Grand Prix de Chine de Formule 1 reporté

Suite à la crise sanitaire du Coronavirus que traverse actuellement la Chine, les patrons de la Formule 1 ont décidé de reporter la tenue du grand prix de Chine prévu au mois d’avril à une date encore inconnue. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

L’épidémie du Coronavirus que traverse la Chine en ce moment au-delà de son lourd bilan de victimes touche également d’autre secteurs comme l’économie ou encore le sport. En effet, c’est désormais le Grand Prix de Chine de Formule 1 initialement prévu pour le 19 Avril d’être reporté à une date ultérieure.

« En raison de l’épidémie de Coronavirus et après avoir discuté avec la Fédération des Sports Automobile et Motocyclistes de la République Populaire de Chine (CAMF) et le Département des Sports de Shanghaï, le promoteur du Grand Prix de Chine, Juss Sports Group, a officiellement demandé un report du Grand Prix de Chine 2020, » ont ainsi conjointement communiqué la F1 et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Toujours selon le communiqué, les deux organismes ont rappelé que l’Organisation Mondiale de la Santé a estime que le coronavirus constitue une « très grave menace » pour la santé à travers le monde. Pour l’instant, la tenue de ce grand prix de Chine est reportée et non annulée. Affaire à suivre.