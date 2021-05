Course automobile à Aissaouia : une centaine de pilotes attendus

Quatre-vingt-treize (93) pilotes automobiles sont annoncés à une course de côte, vendredi prochain à Aissaouia à Tablat (Médéa), comptant pour la 2è manche du championnat national.

Organisée par la Fédération algérienne des sports mécanique (FASM) avec le concours de la Ligue d’Alger, cette compétition réunira des concurrents amateurs et professionnels dans les catégories R1, R2, R3, R4, R5, P3000 et Karting de 1,125 centimètre cube.

« Les participants à cette compétition relèvent des régions d’Alger (73 pilotes), Blida (17), Béjaia (2) et Laghouat (1). La discipline des sports mécaniques a ses fans dans ces wilayas où elle est pratiquée depuis des années (vitesse, côte et karting) », a indiqué à l’APS le président de la Ligue d’Alger, Hafidh Ait Ahmed.

Le choix de la ville de Aissaouia, relevant de la Daira de Tablat, pour l’organisation de cette course, est motivé entre autres, par le manque de parcours spécifiques à cette spécialité, selon la même source.



La première manche du championnat d’Algérie de course de côte s’est déroulée février dernier à Tipasa, alors que la 5è et dernière manche de cette compétition est prévue en septembre.

La Fédération algérienne des sports mécaniques est parmi les premières instances fédérales à reprendre l’organisation des compétitions interrompues en raison de la propagation de la pandémie de la Covid-19.