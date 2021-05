Union Européenne : Une boite noire dans la voiture obligatoire dés 2022

L’union Européenne va imposer à partir de 2022 la présence d’un boitier enregistrant les informations sur la conduite. Selon l’Europe, il s’agit d’un équipement de sécurité supplémentaire.

A partir de 2022, les véhicules neufs seront équipés obligatoirement d’un boitier enregistrant des informations sur la conduite, à l’instar des boites noires des avions. Ce boitier est imposé par l’union Européenne, avec plusieurs dispositifs dans une nouvelle réglementation pour la sécurité routière qui entreront donc en vigueur l’année prochaine.

Parmi les nouveaux dispositifs imposés par l’union européenne figure donc l’obligation d’équiper les véhicules neufs d’un boitier qui enregistre les données. Ce système ne pourra pas être désactivé par l’automobiliste.

Le but de ce système à l’instar d’une boite noire, est de sauvegarder automatiquement les données lors d’un accident, peu avant, pendant et après le choc. Les données qui seront collectées concernent celles du freinage, la position et l’inclinaison du véhicule sur la route, l’état et le taux d’activation des équipements de sécurité ou encore le port de la ceinture.