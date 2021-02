Cupra dévoile le Formentor VZ5

La marque sportive du groupe Seat, présente le Formentor VZ5. Une variante du SUV ibérique doté d’un bloc 5 cylindres de 290 chevaux et disposant d’un mode de conduite « drift » pour un maximum de plaisir de te conduite.

A peine quelques mois depuis le lancement de son SUV sportif, Formentor, Cupra dévoile sa nouvelle variante VZ5. Une nouvelle version encore plus musclée qui se distingue par un pare-chocs avant redessinés doté d’une grille de radiateur obscurcie et des bouches d’aération plus grandes. Le capot est sorties d’échappement sont également spécifiques pour chaque version.

Pour davantage de sportivité et de dynamisme de conduite, le Formentor VZ5, adopte une suspension abaissée de 10 mm avec une voie plus large. Sur cette variante, on notera également l’apparition de la direction progressive et l’amortissement DCC adaptatif. Le SUV espagnol, est équipé de jantes spécifiques de 20 pouces, et embarque un inédit mode de conduite « Drift » qui favorisera les réactions de survirage contrôlé.

Sous le capot, on retrouve le bloc 2.5 TSI qui équipe l’Audi RS3 et RS Q3, qui développe sur le Formentor VZ5 390 ch pour un couple maximal de 480 Nm. Ce moteur est associé à la boite robotisée DSG à double embrayage et à la transmission intégrale 4Drive.

Coté performance le Cupra Formentor VZ5 abat le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes pour une vitesse de pointe limitée électroniquement à 250 km/h. Enfin, le Formentor VZ5 sera limité à 7000 exemplaires sera disponible avec les coloris : Taiga Grey, Midnight Black, Magnetic Tech Matt et Petrol Blue Matt.