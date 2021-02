Volkswagen se diversifie en se lançant dans le financement de vélos

Le constructeur allemand va se lancer également dans le monde du vélo, pas directement dans la production mais plutôt en investissement via Volkswagen Bank et Financial services.

Les constructeurs automobiles savent que le monde de la mobilité de demain adoptera d’autres alternatives que les voitures, c’est pourquoi certains géants du secteur s’intéressent aux autres moyens de mobilités comme les vélos. Le dernier en date à l’avoir fait, est Volkswagen pas en produisant des vélos mais en ouvrant des offres de financement via Volkswagen Bank et Financial Services en Allemagne pour l’achat et la location de vélos.

Ce service sera lancé en Allemagne en partenariat avec Bike Mobility Services, ou Volkswagen couvrira 600 points de distribution de vélos. Le nouveau service de Volkswagen sera ouvert aux particuliers, mais surtout aux professionnels, ou de plus en plus de salariés des entreprises demandent un vélo électrique comme moyen de transport à la place de voitures.