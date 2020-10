Dacia dévoile la nouvelle génération de la Logan

La marque low-cost du groupe Renault dévoile la nouvelle et troisième génération de la Dacia Logan. Cette dernière adopte un design moderne et se débarrasse de plus de plus de son étiquette berline low-cost.

Après la Sandero et la Sandero Stepway, Dacia dévoile la troisième et nouvelle génération de sa berline Logan. A l’instar des deux premières, cette nouvelle Logan soigne son apparence et adopte désormais une silhouette plus harmonieuse et plus fluide grâce notamment à son vitrage latéral plus fin se prolongeant sur la custode pour une meilleure union des trois volumes. Le pare-brise a été incliné tandis que le toit plonge vers l’arrière. Elle profite également de phares et de feux plus aiguisés avec une signature lumineuse plus soignée.

Grâce à ses 4,40 mètres de longueur, la Logan nouvelle génération offre plus d’espace aux jambes sur la banquette et dispose d’un volume de coffre impressionnant de 528 litres. L’habitacle adopte également la même planche de bord que la Sandero avec un bond en avant en matière de présentation et dispose d’une présentation plus moderne et une ergonomie améliorée grâce notamment à son écran tactile en position haute.