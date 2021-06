Dacia dévoile le restylage du Duster

Le constructeur du groupe français Renault dévoile les premières images du restylage de son porte-étendard Dacia Duster, avec au menu une modernisation technologique importante.

Le SUV Dacia Duster est l’un des atouts forts du groupe Renault puisqu’il a été écoulé à 1,9 million d’exemplaires. Pour rester sur cette dynamique, Dacia vient de dévoiler le face-lift de son SUV au rapport qualité/prix inégalable.

Pour ce restylage, le Duster adopte l’éclairage à diodes en Y et des clignotants à diodes ce qui est une première pour un véhicule Dacia. On retrouve également une calandre à relief, un nouveau becquet arrière et de nouvelles jantes 16 et 17 pouces et une nouvelle couleur Orange Arizona.

L’habitacle du Duster a été également retouché, avec l’arrivée d’une nouvelle sellerie, un accoudoir plus généreux et un nouvel écran tactile 8’’ intégrant une connectivité renforcent son attractivité.

Sous le capot, ce Duster reprend les 1 et 1,3 litre turbo, et dispose désormais comme nouveauté de la boite automatique EDC 6 rapports avec le TCe 150 2RM.