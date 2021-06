La nouvelle Audi RS3 se dévoile davantage

Le lancement de la nouvelle génération de la Audi RS3 est imminent et se dévoile un peu plus avec les premières informations à son sujet. La puissante compacte allemande restera à 400 ch et gagne quelques spécificités.

Six ans après le lancement de l’actuelle génération, le constructeur aux anneaux s’apprête au grande lancement de la nouvelle génération de la Audi RS3. La mythique berline compacte allemande reste sur du classique avec sous le capot son bloc cinq cylindres 2.5 surlalimenté.

A première vue, on pourrait penser que la nouvelle génération reste identique que l’ancienne, avec notamment son bloc cinq cylindres 2.5 de 400 ch et sa boite automatique à double embrayage mais elle adopte de vrais changement avec quelques spécificités comme le couple qui passe désormais à 500 Nm. Autre changement, la compacte libèrera ses gaz dans une toute nouvelle lignée dotée de valves entièrement variables et pouvant moduler le son (avant elles étaient ouvertes ou fermées).

La principale grande nouveauté de cette nouvelle génération se distingue à l’arrière de la voiture avec l’ensemble différentiel/embrayage multidisque remplacé par un embrayage multidisque piloté par demi arbre. Une technologie empruntée à la Volkswagen Golf R.