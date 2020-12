Dacia Sandero : la version de base affichée à 8 690 euros

Le constructeur low-cost du groupe Renault a dévoilé la nouvelle génération de la Dacia Sandero. La nouvelle compacte dans son entrée de gamme coute 8 690 euros faisant d’elle la voiture la moins chère de France.

Dacia prend de l’ampleur en améliorant de plus en plus ses véhicules mais gardant toujours un prix des plus concurrentiels. C’est le cas notamment de la nouvelle Dacia Sandero affichée à un tarif de départ de 8 690 euros faisant d’elle la voiture la moins cher de France et de plein d’autres marchés.

Cette nouvelle Sandero entrée de gamme adopte sous le capot un bloc essence SCe de 65 chevaux associé à une boite manuelle cinq vitesses. Avec ce prix très abordable cette Sandero sera fournie sans aucune option même les plus élémentaires comme la climatisation ou encore la radio.

Esthétiquement, la Dacia Sandero finition Access ne recevra pas également des boucliers avant et arrière peints. Toutefois, la compacte à des atouts à faire valoir comme les optiques avant et les feux arrière bénéficient de véritables LED. Son habitacle est également très moderne dans cette finition de base.