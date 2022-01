Dakar : victoire du qatari Nasser al-Attiyah

Le pilote qatari Nasser al-Attiyah, s’impose pour la quatrième fois au Dakar pour cette édition 2022, et marque un peu plus de son empreinte cette course mythique.

Nasser al-Attiyah marque encore de son empreinte le sport du rallye avec une année 2021 des plus pleines. En effet, après trois rallyes-raids, et trois manches du Championnat des rallyes du Moyen-Orient, le qatari s’impose au Dakar pour l’édition 2022.

Le renard du désert comme le surnomme ses paires, s’impose ainsi pour la quatrième fois dans cette course mythique avec trois constructeurs différents : Volkswagen en 2011, Mini en 2015 et Toyota en 2019 et cette année. Agé de 51 ans, le pilote a ainsi accumulé 44 victoires d’étape, sur trois continents : Afrique, Amérique du Sud, Asie.

Du côté de la Moto, c’est le britannique Sam Sunderland à bord de sa KTM qui s’est imposé en obtenant son deuxième rallye-raid Dakar en moto après celui de 2017.