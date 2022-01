Equip Auto Algéria: le salon de l’après-vente se tiendra du 7 au 10 mars 2022

Le Salon international de l’après-vente automobile, de l’équipement et des services pour la mobilité en Afrique du Nord « Equip Auto » se tiendra cette année du 7 au 10 mars 2022, au palais des expositions SAFEX.

La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a dévoilé, sur son site web, le programme des foires et expositions qu’elle devrait organiser, au Palais des expositions (Pins maritimes) d’Alger, durant l’année 2022.



Les professionnels de l’équipement et de l’après-vente automobile se donneront rendez-vous à la SAFEX pour la nouvelle édition du salon Equip Auto, un événement incontournable qui revient sur le devant de la scène après le report de l’édition 2020 pour cause de pandémie du Covid 19.