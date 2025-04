Développement de la filière lithium en Algérie : la fabrication de batteries en perspective

Le chercheur algérien Pr Karim Zaghib a mis en lumière, lors d’une audience avec le président Abdelmadjid Tebboune, les opportunités offertes par le développement d’une filière lithium en Algérie. Il a proposé la création d’un tissu industriel local pour la fabrication de batteries lithium, en s’appuyant sur l’exploitation des ressources nationales telles que le lithium, le fer et le phosphate.

Ces batteries, essentielles pour les véhicules électriques et le stockage d’énergie, pourraient représenter un levier stratégique pour l’économie nationale. Un partenariat avec le ministère de l’Énergie et le groupe Sonarem est déjà en cours, avec une première étape axée sur la production d’acide phosphorique.

Selon le chercheur, cette filière pourrait créer plus de 50 000 emplois directs et 100 000 indirects. Le président Tebboune a exprimé son soutien au développement de ce secteur d’avenir, en valorisant les compétences locales et les ressources naturelles du pays.