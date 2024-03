Entretien et réparation multi-marque : Stellantis aspire à devenir leader en Algérie

Stellantis annonce l’inauguration d’un nouveau garage Eurorepar Car Service et un centre Distrigo Market dans l’Ouest du pays, à Oran. L’événement a été marqué par la présence de Raoui Beji, Vice-Président – Pièces & Services pour le Moyen-Orient & l’Afrique chez Stellantis, et de Salim Ramdani, Directeur Pièces & Services chez Stellantis El Djazair.

Le renforcement de l’entretien et de la réparation multi-marques en Algérie semble être une priorité pour Stellantis, comme en témoigne l’inauguration de ces nouvelles installations à Oran.

Eurorepar Car Service est le réseau multi-marque mondial de Stellantis qui compte plus de 6 000 garages dans 30 pays. Le développement de ce réseau est fondé sur l’engagement du Groupe dans la prise en charge de l’ensemble des besoins des clients en termes d’entretien et de réparation.

L’ambition de Stellantis est de devenir le leader en Algérie, ce qui se traduit par l’accélération des ouvertures de garages Eurorepar Car Service pour passer de 46 à fin 2023 à plus de 80 en 2024 et atteindre 200 en 2026. Ce réseau vient s’appuyer sur une stratégie inédite de distribution de pièces de rechange via les plateformes Distrigo qui proposent une offre complète incluant les pièces d’origine de Stellantis (Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, etc.) ainsi que de pièces multi-marques Eurorepar dont une partie sera de fabrication algérienne. La gamme Eurorepar offre actuellement plus 17 000 références disponibles et couvre 90% des besoins essentiels pour la maintenance du parc automobile algérien.

Dans le cadre de sa visite en Algérie, M. Raoui Beji a rencontré les acteurs clés du secteur à travers le territoire national, ce qui témoigne de la volonté de Stellantis de renforcer sa présence dans le pays. Il a souligné, en marge de l’inauguration, que « Le développement de la stratégie multi-marque est un élément essentiel de la croissance des activités Pièces et Services dans la région. Nous proposons à nos clients nos gammes de pièces de rechange d’origine et de marque Eurorepar, laquelle permet d’offrir une alternative économique sans compromis sur la qualité et la performance. En 2024, une partie de l’offre Eurorepar sera de fabrication algérienne, en synergie avec notre plan de développement des fournisseurs locaux pour l’usine Fiat d’Oran ».

M. Salim Ramdani a également précisé que « L’ambition pour Stellantis El Djazaïr est d’être l’acteur de référence pour l’entretien et la réparation multi-marque en Algérie. A ce titre, nous donnons rendez-vous à tous nos partenaires au mois d’avril pour une convention Eurorepar Car Service ».