Euro NCAP : plusieurs modèles au top

Le célèbre organisme européen Euro NCAP a dévoilé les derniers résultats de ses crash tests effectué. Des résultats qui ont vu Lynk & Co, Nio, l’Audi Q4 E-Tron, la Subaru Outback et la Toyota Mirai se distinguer par la note maximale de 5 étoiles.

Les voitures chinoises ne cessent de se développer et s’améliorer pour passer avec brio les exigences des marchés occidentaux. En effet, lors des derniers crashs test de l’Euro NCAP, la Lynk & Co 01 et la Nio ES8 ont obtenu la note maximale de 5 étoiles. D’autres modèles ont également brillé comme l’Audi Q4 e-tron, la Subaru Outback et la Toyota Mirai.

La marque du groupe Geely, Lynk & Co a notamment impressionné dans la protection des occupants adultes avec un score de 96 %, et a obtenu un score honorable de 87 % pour la production des enfants. L’autre modèle chinois testé est la Nio ES8, a obtenu sa meilleure note dans les systèmes de sécurité avec un score de 92 %.

La nouvelle génération de la Toyota Mirai affiche également des notes intéressantes avec des scores de 88 %, 85 % et 82 % pour respectivement la protection des adultes, des enfants et des systèmes de sécurité. Subaru ne déçoit pas également avec sa nouvelle Outback qui affiche des scores impressionnants de 88 %, 89 %, 84 % pour respectivement la protection des occupants adultes, des enfants et des usagers vulnérables.

Enfin, le modèle européen testé, l’Audi Q4 e-tron affiche également une note de 5 étoiles, mais déçoit toutefois dans son score de protection des usagers faibles avec seulement 66 %. La protection des adultes et des enfants sont par contre au top avec des notes de 93 % et 89 % pour la protection des adultes et des enfants.