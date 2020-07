FCA/PSA : la fusion se nommera Stellantis

Les deux géants groupes automobiles Peugeot-Citroën et Fiat Chrysler Automobiles vont comme on le sait collaborer ensemble via une nouvelle entité. Ce nouveau groupe automobile qui sera créé de cette alliance portera le nom de Stellantis.

Via un communiqué commun, le groupe français PSA et le groupe italien FCA, ont dévoilé le nom que portera le groupe né de leur alliance. A la surprise générale, les deux groupes ont préféré pour un nom inédit qui n’a rien à voir avec les leurs. Ça sera en effet Stellantis.

On apprend dans le communiqué commun que le mot Stellantis est issu du verbe latin « Stello » signifiant « briller d’étoiles ». Ce nom est commenté dans le communiqué comme suit : »s’inspire de cet alignement nouveau et prometteur de marques automobiles légendaires et de cultures d’entreprise fortes qui, en s’unissant, créent l’un des nouveaux leaders de la prochaine ère de la mobilité tout en préservant toute la valeur exceptionnelle de l’ensemble créé ainsi que les valeurs de chaque élément qui le constitue ».

Enfin, FCA et PSA ont ainsi expliqué que la recherche du nouveau nom a commencé peu de temps après l’annonce de fusion à la fin 2019. Le logo de ce nouveau groupe sera dévoilé prochainement.