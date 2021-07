Fiat lance l’édition Abarth 695 EsseEsse Collectors Edition sur la 500

Le constructeur italien dévoile la version sportive Abarth 695 EsseEsse Collectors Edition, sur sa citadine best-seller Fiat 500.

Fiat lance une énième version autour de sa citadine Fiat 500. Il s’agit de la 695 EsseEsse Collectors Edition qui se distingue par des détails du design en blanc, des jantes à la coque supérieure des rétroviseurs latéraux aux autocollants sur les flancs. Cette dernière est une édition limitée à 1380 exemplaires, soigneusement répartis entre 695 unités en Gris Campovolo et 695 autres en Noir Scorpion.

L’habitacle de la Fiat 500 Abarth 695 EsseEsse Collectors Edition reçoit quant à lui des touches supplémentaires en fibre de carbone et Alcantara, des sièges sport spéciaux combinant des ceintures de sécurité rouges avec une décoration spéciale sur les appuis-tête.

Sous le capot, on retrouve le bloc turbo 1,4 litre de 180 ch et 250 Nm associé à une boîte de vitesses manuelle ou robotisée à cinq rapports. La vitesse de pointe peut atteindre 225 km/h, et le sprint de 0 à 100 km/h prend 6,7 secondes.