Le constructeur indien Force Motors va probablement se faire une renommée mondiale, avec le lancement de son nouveau Force Trax Cruiser. Ce dernier est en effet, un 4×4 pouvant accueillir 13 personnes.

Comme on le sait, pour les familles nombreuses, les constructeurs automobiles lancent des gros SUV pouvant accueillir jusqu’à 7 places. Mais pour aller au-delà de sept passagers, il faudra se tourner vers les fourgonnettes aménagées ou minibus utilitaires pouvant nécessiter un permis de conduire poids lourd.

Mais avec le 4×4 indien Force Trax Cruiser la donne change complètement. En effet, ce nouveau véhicule pèse moins de 3,5 tonnes et peut accueillir 12 passagers plus le conducteur. Sous le capot de ce gros 4×4 on retrouve un bloc diesel 4 cylindres 2,6 litres de 90 chevaux.

Le Force Trax Cruiser sera toutefois destiné qu’au marché indien, et pourra à court terme débarquer sur les marchés émergents.