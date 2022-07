Ford annonce le rappel de 24 000 Ranger

Le constructeur américain annonce le rappel de 24 000 Ford Ranger, pour un défaut de pare-brise mal fixé lors de l’assemblage mis à jour par les ingénieurs de la marque.

La marque à l’ovale bleue avec la supervision de l’autorité chargée de la sécurité routière sur le territoire des Etats-Unis (NHTSA), annonce le rappel du millésime 2022 de son célèbre pick-up Ford Ranger.

C’est précisément 24 231 exemplaires du Ford Ranger assemblés entre le 17 décembre 2021 et le 12 avril 2022 qui sont concernés par ce rappel. Pour le moment ces exemplaires sont recensés aux Etats-Unis, et il est possible de voir un rappel supplémentaire outre-Atlantique.

Le problème détecté provient du pare-brise qui a été mal fixé en usine. Les propriétaires concernés devront prendre rendez-vous avec le concessionnaire pour rectifier le tir.