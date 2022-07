Porsche tease sa nouvelle 911 GT3 RS

Le constructeur allemand dévoilera ce 17 aout, sa nouvelle Porsche 911 GT3 RS. En attendant, la marque tease ce modèle en dévoilant une partie du voile comme premier indice.

La famille 992 de la Porsche 911 s’élargit avec l’arrivée d’une nouvelle version. Après la Touring, et la Sport Classic, le constructeur allemand prépare le lancement le 17 Aout prochain de la nouvelle GT3 RS.



A l’instar de la 911 GT3, cette nouvelle GT3 RS roulera avec un moteur boxer atmosphérique 4 cylindrées, avec probablement une légère augmentation de la puissance. La carrosserie de ce nouveau modèle s’inspire des versions de course de la Porsche 911 avec un ensemble de spoilers agressifs et un grand aileron à l’arrière.