Ford dévoile le nouveau E-Tourneo Custom

Le constructeur américain dévoile la version familiale de son utilitaire Ford E-Transit Custom. Un véhicule qui peut accueillir huit personnes, et dispose d’une autonomie de 370 km.

Ford dévoile directement la version électrique de son nouveau Tourneo Custom. Ce dernier adopte sous son capot un bloc électrique de 218 ch, associé à une batterie d’une capacité de 74kWh, pour une autonomie de 370 km. Le véhicule peut également tracter jusqu’à 2 tonnes avec son crochet de remorquage. A noter également, que le Ford Tourneo Custom peut toujours être commandé en version diesel ordinaire ou hybride rechargeable.

Coté design, on retrouve un grand toit panoramique, qui permet de regarder les étoiles lorsque vous utilisez le véhicule comme camping-car. On retrouve également des portes coulissantes électriques avec une fonction d’ouverture mains libres.

L’habitacle du Ford E-Tourneo Custom peut désormais accueillir jusqu’à 8 personnes, qui peuvent profiter d’une suspension arrière améliorée et d’une réduction des bruits de roulement grâce à un aérodynamisme optimisé. Les sièges quant à eux sont toujours montés en rails, ce qui permet de les déplacer, ou de les faire pivoter. Coté technologie, on retrouve, la climatisation jusqu’à trois zones et le système audio B&O en option comporte 14 haut-parleurs avec un subwoofer monté à l’arrière.